I Licei alle prese con la nuova organizzazione scolastica

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Il nuovo Dpcm del 24 ottobre imponescuole secondarie di secondo grado solo il 25% di didattica innza, mentre il restante 75% dovra’ essere svolto in Dad. Le scuole quindi si sono riorganizzate per recepire ladirettiva. “Abbiamo lasciato gli ingressi scaglionati- ha dichiarato la dirigente Gargiulo dell’istituto ‘Da Vinci’ di Maccarese- il primo e’8.10 e il secondo9.10, perche’ insieme all’assessore ai Trasporti del comune di Fiumicino abbiamo visto che non ci sono criticita’ sui trasporti pubblici. Abbiamo lavorato di concerto con la Citta’ metropolitana per cablare la scuola con la fibra a 100 mega in modo da poter garantire una qualita’ della connessione ai ragazzi e ai docenti. In cinque ...