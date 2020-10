I commercianti dello storico mercato di Resina in piazza: Tanti sacrifici per il lockdown ma ora vediamo nero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Circa duecento tra commercianti e imprenditori si sta radunando in piazza Trieste a Ercolano per una manifestazione pacifica di protesta contro le norme imposte dall’ ultimo dpcm anti covid. Per l’occasione bar, ristoranti e molti negozi di abbigliamento del centro cittadino, tra corso Italia, piazza Trieste, via Tironi di Moccia e nelle strade vicine sono rimasti chiusi. Al momento in piazza sono presenti anche salumieri, fiorai, parrucchieri e venditori del mercato del vintage a Pugliano. “Partecipiamo come commercianti per solidarietà. Anche noi soffriamo per il divieto di mobilità interprovinciale” dice il presidente della cooperativa mercato di Resina, Ciro De Gaetano. “Le persone ormai hanno timore di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Circa duecento trae imprenditori si sta radunando inTrieste a Ercolano per una manifestazione pacifica di protesta contro le norme imposte dall’ ultimo dpcm anti covid. Per l’occasione bar, ristoranti e molti negozi di abbigliamento del centro cittadino, tra corso Italia,Trieste, via Tironi di Moccia e nelle strade vicine sono rimasti chiusi. Al momento insono presenti anche salumieri, fiorai, parrucchieri e venditori deldel vintage a Pugliano. “Partecipiamo comeper solidarietà. Anche noi soffriamo per il divieto di mobilità interprovinciale” dice il presidente della cooperativadi, Ciro De Gaetano. “Le persone ormai hanno timore di ...

recifar : @raininginmysea tieni conto che per la cassa ordinaria le aziende come la mia versano una quota in un fondo che in… - lamorsfigato : provvedere urgentemente a mettere in sicurezza i redditi a rischio, deve aiutare i commercianti, i ristoratori, i l… - danywolfy : Economia io 0 però se i rimborsi/coperture dello Stato si relazionano al fatturato dichiarato (tra ATECO e agenzia… - CarieriF : RT @GASPARECARLINI: ???????? La 'timida' reazione dello Stato contro gli spaccatori di vetrine dei commercianti ?? - AbSantarossa : Questa sera, ore 18.30, P.zza XX Settembre, in modo composto, mantenendo distanze e con mascherina, partecipiamo al… -

Ultime Notizie dalla rete : commercianti dello I commercianti dello storico mercato di Resina in piazza: Tanti sacrifici per il lockdown ma ora vediamo nero Il Denaro I commercianti dello storico mercato di Resina in piazza: Tanti sacrifici per il lockdown ma ora vediamo nero

I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato il raccordo autostradale all'altezza dello stabilimento di via Argine. La protesta rientra nelle iniziative di lotta ...

Napoli, gli operai Whirlpool bloccano l'Autostrada A1

Una delegazione di operai Whirlpool dello stabilimento di Napoli Est ha bloccato questa mattina un tratto dell'Autostrada A1 Napoli-Roma: gli operai protestano contro la chiusura della fabbrica, che ...

I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato il raccordo autostradale all'altezza dello stabilimento di via Argine. La protesta rientra nelle iniziative di lotta ...Una delegazione di operai Whirlpool dello stabilimento di Napoli Est ha bloccato questa mattina un tratto dell'Autostrada A1 Napoli-Roma: gli operai protestano contro la chiusura della fabbrica, che ...