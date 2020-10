Highlights e gol Manchester United-Lipsia 5-0 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Glie i gol di5-0, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di. I Red Devils confermano il primo posto nel girone trovando la seconda vittoria in altrettante partite dopo quella di una settimana fa contro il Paris Saint Germain. Per i padroni di casa vanno a segno tre volte Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwod, autore della prima rete.