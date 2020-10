Highlights e gol Krasnodar-Chelsea 0-4 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di0-4, match della prima giornata della fase a gironi di. Tante ocasioni per i blues. La prima – al 14′ – è gettata alle ortiche da Jorginho il cui calcio di rigore sbatte prima sul palo e poi sulla schiena del portiere. A portare in vantaggio ilè Hudson-Odoi con una conclusione che entra in rete con la complicità del portiere Safonov. Nella ripresa ildilaga: in rete Werner su rigore, Ziyech e Pulisic per il definitivo 4-0.