Highlights e gol Basaksehir-Psg 0-2 | Champions League 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di Istanbul-Psg 0-2, sfida valida per la seconda giornata dei gironi di. Nella città turca difficoltà per i francesi che collezionano occasioni ma faticano a sbloccare l’incontro, salvo poi passare al 63′ con il primo gol in carriera di Moise Kean. Nel finale l’ex Juventus firma la sua doppietta personale e si regala una serata da urlo. In alto e di seguito le immagini salienti del match.