Hellas alla scoperta di Ilic: il mancino serbo incanta già Verona (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra i prospetti più interessanti sbarcati in casa Hellas Verona c’è senza dubbio Ivan Ilic: la prima rete realizzata in Coppa Italia è una fotografia del suo enorme talento Giù il cappello di fronte a Ivan Ilic. Lo avranno pensato i tifosi dell’Hellas Verona al cospetto della prodezza che ha aperto l’esordio in Coppa Italia (clicca qui per tutti i risultati del Terzo Turno). Il derby con il Venezia è stata infatti l’occasione per la prima rete italiana del centrocampista serbo. E che gol. Una rasoiata dai 25 metri con il suo splendido sinistro che ha lasciato di sasso il portiere dei lagunari. Un vero e proprio colpaccio quello architettato dal Direttore Sportivo Tony D’Amico, uno che parla poco ma che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra i prospetti più interessanti sbarcati in casac’è senza dubbio Ivan: la prima rete realizzata in Coppa Italia è una fotografia del suo enorme talento Giù il cappello di fronte a Ivan. Lo avranno pensato i tifosi dell’al cospetto della prodezza che ha aperto l’esordio in Coppa Italia (clicca qui per tutti i risultati del Terzo Turno). Il derby con il Venezia è stata infatti l’occasione per la prima rete italiana del centrocampista. E che gol. Una rasoiata dai 25 metri con il suo splendido sinistro che ha lasciato di sasso il portiere dei lagunari. Un vero e proprio colpaccio quello architettato dal Direttore Sportivo Tony D’Amico, uno che parla poco ma che ...

per l'atteggiamento avuto durante l'intervallo del match di campionato pareggiato contro l'Hellas Verona e che è stato sanzionato dal Giudice Sportivo.

Alla roulette dei calci da fermo il Venezia viene ingiustamente punti dalla sorte: sbagliano Modolo, il comunque generoso Johnsen e Capello. L'Hellas la spunta sulla comunque brava compagine lagunare

