Halo Infinite e le microtransazioni: cambiare la skin dell'armatura potrebbe costare 5 dollari (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Halo Infinite sarebbe dovuto uscire in concomitanza con Xbox Series X/S, ma 343 Industries lo ha rinviato al prossimo anno. Ciononostante il team sta pubblicizzando il proprio gioco grazie alle collaborazioni con diversi negozi e aziende, tra cui GameStop e Monster Energy.Forse tra le cose più interessanti troviamo la possibilità all'interno del gioco di modificare e personalizzare le skin di armature, armi e veicoli. Ne abbiamo già avuto un assaggio recentemente, ma oltre ad essere disponibili attraverso le microtransazioni, queste skin potranno essere sbloccate anche durante le sessioni di gioco.Anche se 343 Industries deve ancora annunciare ufficialmente il costo di queste skin, un utente di Twitter ha pubblicato uno screenshot in cui si nota che la Monarch Armor ...

