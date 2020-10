Halloween: la festa dei morti dalle origini ai giorni nostri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nome Halloween deriva dall’irlandese All Hallows’ Eve dove “Hallow” significa “Santo” nella parola arcaica inglese, quindi la vigilia di tutti i santi. Questa ricorrenza datata 31 ottobre ha origini molto remote e riconducibili alla popolazione celtica. Le origini della festa dei morti La festa di Halloween è conosciuta con il nome di Samhain in quanto le antiche origini sono da rintracciarsi proprio in Irlanda. Samhain deriverebbe dal gaelico e significherebbe “fine dell’estate”. In questo periodo dell’anno la comunità poteva riposarsi, in quanto i frutti dei campi erano assicurati e le scorte per l’inverno erano state preparate, quindi potevano dedicarsi a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il nomederiva dall’irlandese All Hallows’ Eve dove “Hallow” significa “Santo” nella parola arcaica inglese, quindi la vigilia di tutti i santi. Questa ricorrenza datata 31 ottobre hamolto remote e riconducibili alla popolazione celtica. LedelladeiLadiè conosciuta con il nome di Samhain in quanto le antichesono da rintracciarsi proprio in Irlanda. Samhain deriverebbe dal gaelico e significherebbe “fine dell’estate”. In questo periodo dell’anno la comunità poteva riposarsi, in quanto i frutti dei campi erano assicurati e le scorte per l’inverno erano state preparate, quindi potevano dedicarsi a ...

Styles94_C : RT @waldauseyes: Immaginate una festa di Halloween senza la Gregoraci che 'no questo è brutto da vedere a casa' 'no ragazzi non uscite fuor… - Antonel02927020 : RT @waldauseyes: Immaginate una festa di Halloween senza la Gregoraci che 'no questo è brutto da vedere a casa' 'no ragazzi non uscite fuor… - waldauseyes : Immaginate una festa di Halloween senza la Gregoraci che 'no questo è brutto da vedere a casa' 'no ragazzi non usci… - nuova_venezia : Dai bambini travestiti da streghetta o fantasmino che bussano chiedendo 'dolcetto o scherzetto' alla declinazione d… - RedazioneLaNews : #Milano Halloween, in arrivo una speciale festa dei fantasmi per bambini -