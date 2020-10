Guillermo del Toro: ecco perché il suo Pinocchio sarà diverso dalla versione Disney (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno degli sceneggiatori del Pinocchio di Guillermo del Toro, Matthew Robbins, ha spiegato che la versione del regista messicano sarà molto diversa da quella Disney. Matthew Robbins ha parlato del Pinocchio di Guillermo del Toro, di cui è stato co-sceneggiatore, spiegando come le atmosfere del film siano molto cupe, più fedeli ai racconti di Carlo Collodi e quindi molto distanti dalla versione targata Disney. A distanza di ormai tre anni da La forma dell'acqua - The Shape of Water, Guillermo Del Toro vuole tornare a far emozionare il pubblico internazionale attraverso il suo inconfondibile stile. Il regista ha finalmente deciso di realizzare un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno degli sceneggiatori deldidel, Matthew Robbins, ha spiegato che ladel regista messicano sarà molto diversa da quella. Matthew Robbins ha parlato deldidel, di cui è stato co-sceneggiatore, spiegando come le atmosfere del film siano molto cupe, più fedeli ai racconti di Carlo Collodi e quindi molto distantitargata. A distanza di ormai tre anni da La forma dell'acqua - The Shape of Water,Delvuole tornare a far emozionare il pubblico internazionale attraverso il suo inconfondibile stile. Il regista ha finalmente deciso di realizzare un ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Guillermo del Toro: ecco perché il suo Pinocchio sarà diverso dalla versione Disney… - Fra_Illy : @andoniopre Horror di Guillermo del Toro (tratto da una trilogia) poi non so altro, tranne che tratta di vampiri cattivi - parietines : @c0mmunicants Guillermo del Toro introduced it - tatevstheworld : RT @horrormoon6: Guillermo del Toro’s house! - Gatsukizo : Pan’s Labyrinth - 2006 - Guillermo Del Toro -

Ultime Notizie dalla rete : Guillermo del Guillermo Del Toro: buon compleanno al regista dei mostri Tom's Hardware Italia Guillermo del Toro: ecco perché il suo Pinocchio sarà diverso dalla versione Disney

Uno degli sceneggiatori del Pinocchio di Guillermo del Toro, Matthew Robbins, ha spiegato che la versione del regista messicano sarà molto diversa da quella Disney. Matthew Robbins ha parlato del Pino ...

Le Streghe, impossibile non lasciarsi ‘stregare’ da Anne Hathaway e Octavia Spencer

“Le streghe sono reali, possono essere ovunque, odiano i bambini e schiacciarli gli dà lo stesso piacere di una coppa di gelato”. Come riconoscerle?

Uno degli sceneggiatori del Pinocchio di Guillermo del Toro, Matthew Robbins, ha spiegato che la versione del regista messicano sarà molto diversa da quella Disney. Matthew Robbins ha parlato del Pino ...“Le streghe sono reali, possono essere ovunque, odiano i bambini e schiacciarli gli dà lo stesso piacere di una coppa di gelato”. Come riconoscerle?