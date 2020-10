Guenda Goria, parla un ex della donna: spuntano nuovi retroscena (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articolo . spuntano nuovi interessanti retroscena sul passato amoroso di Guenda Goria e un suo ex rivela confessioni importanti. Ecco cosa ha detto. Si sta intensificando l’attenzione mediatica nei riguardi di Guenda Goria e adesso arrivano alcune importanti dichiarazioni da parte di un ex fidanzato. La Gora attualmente è una delle partecipanti del Grande Fratello vip. Anche … Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articolo .interessantisul passato amoroso die un suo ex rivela confessioni importanti. Ecco cosa ha detto. Si sta intensificando l’attenzione mediatica nei riguardi die adesso arrivano alcune importanti dichiarazioni da parte di un ex fidanzato. La Gora attualmente è una delle partecipanti del Grande Fratello vip. Anche …

AlessiaCarbona2 : RT @myssdepre: La contessa ha detto che Amedeo Goria l'ha corteggiata 40 anni fa Guenda: Ma non gli piacevano le 20enni? MTR: Sì, mi ricord… - DonnaGlamour : Chi è Christian Leone, ex fidanzato di Guenda Goria - stefyorlandogf : RT @myssdepre: La contessa ha detto che Amedeo Goria l'ha corteggiata 40 anni fa Guenda: Ma non gli piacevano le 20enni? MTR: Sì, mi ricord… - tania_santoro : RT @myssdepre: La contessa ha detto che Amedeo Goria l'ha corteggiata 40 anni fa Guenda: Ma non gli piacevano le 20enni? MTR: Sì, mi ricord… - myssdepre : La contessa ha detto che Amedeo Goria l'ha corteggiata 40 anni fa Guenda: Ma non gli piacevano le 20enni? MTR: Sì,… -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria Guenda Goria, spunta lo ‘scapestrato’ citato dalla Ruta: “Eravamo in troppi” Gossip e TV GFVip: tutto su Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta

Guenda Goria, insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, sta partecipando all'attuale edizione del Grande Fratello Vip. E sta facendo parlare di sé. Riservata e intelligente, la figlia del giornalista Amed ...

Grande Fratello Vip, Luca Onestini contro Guenda Goria e Maria Teresa Ruta

(ComingSoon.it) Solo la settimana scorsa, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono state al centro di un emozionante confronto madre-figlia, durante il quale sono emerse dellee dolorose verità per la ...

Guenda Goria, insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, sta partecipando all'attuale edizione del Grande Fratello Vip. E sta facendo parlare di sé. Riservata e intelligente, la figlia del giornalista Amed ...(ComingSoon.it) Solo la settimana scorsa, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono state al centro di un emozionante confronto madre-figlia, durante il quale sono emerse dellee dolorose verità per la ...