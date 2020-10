Guenda Goria, il racconto clamoroso del suo ex: “Che dramma” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Guenda Goria è sempre al centro delle polemiche nella casa del Grande Fratello, ma non solo: nuove dichiarazioni del suo ex Ancora problemi per la concorrente del Grande Fratello, Guenda Goria, anche fuori dalla casa più spiata dagli italiani. Nelle ultime ore l’ex della figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, Christian Leone, ha rilasciato … L'articolo Guenda Goria, il racconto clamoroso del suo ex: “Che dramma” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è sempre al centro delle polemiche nella casa del Grande Fratello, ma non solo: nuove dichiarazioni del suo ex Ancora problemi per la concorrente del Grande Fratello,, anche fuori dalla casa più spiata dagli italiani. Nelle ultime ore l’ex della figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, Christian Leone, ha rilasciato … L'articolo, ildel suo ex: “Che dramma” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stefyorlandogf : RT @myssdepre: La contessa ha detto che Amedeo Goria l'ha corteggiata 40 anni fa Guenda: Ma non gli piacevano le 20enni? MTR: Sì, mi ricord… - tania_santoro : RT @myssdepre: La contessa ha detto che Amedeo Goria l'ha corteggiata 40 anni fa Guenda: Ma non gli piacevano le 20enni? MTR: Sì, mi ricord… - myssdepre : La contessa ha detto che Amedeo Goria l'ha corteggiata 40 anni fa Guenda: Ma non gli piacevano le 20enni? MTR: Sì,… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Luca Onestini si scaglia contro Guenda Goria (tirando in ballo anche Maria Teresa Ruta): ecco perché - infoitcultura : Amedeo Goria confessa: ecco perchè Guenda e Maria Teresa ce l’hanno con me -