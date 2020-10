Gravissimo incidente alle porte di Roma | 5 persone in ospedale | interviene anche l’eliambulanza FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Terribileieri a nord dinella zona del Lago di Bracciano. Il sinistro ha coinvolto due veicoli – un’Alfa Romeo 156 e una Peugeot 108 – e ben cinquesono state trasportate d’urgenza al Gemelli. Per una di queste è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. L’si è verificato ieri, martedì 27 ottobre 2020, lungo la via Braccianese, in corrispondenza di via della Stazione di Cesano. Sul posto, per i rilievi, il Gruppo Cassia della Polizia Locale diCapitale. La strada, per consentire i soccorsi e la successiva rimozione dei veicoli, è rimasta chiusa circa due ore. ...