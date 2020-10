Grande Fratello Vip 5 | anticipazioni puntata daytime 28 ottobre 2020

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il. Ledeldel 28Secondo quanto accaduto nelle ultime 24 ore: Dayane si confronta con Francesco Oppini. Il concorrente inizia ad accusare una certa sofferenza attorno a lui. Gran parte della casa (Tommaso Zorzi compreso) inizia ad avere dubbi sulla sua sincerità e, dopo il video mostrato in, si è dovuto difendere dalle accuse di essere un giocatore. Dayane, Rosalinda e Andrea Zelletta si schierano dalla sua parte. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sempre più ...

Nella casa del Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra non nasconde le lacrime dopo uno scherzo organizzato da Guenda che gli ha riportato alla mente i ricordi legati alla sua famiglia e in particolar ...Lunedì scorso Alfonso Signorini aveva annunciato in diretta televisiva che lei, Stefano Bettarini e Giulia Salemi non potevano più entrare nella Casa ''per un caso di sospetta positività al Covid'' ma ...