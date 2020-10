GP Emilia Romagna, niente deroga per Imola: weekend di F1 a porte chiuse (Di mercoledì 28 ottobre 2020) niente deroga per Imola, la Formula 1 torna in Italia “a porte chiuse”. A seguito della pubblicazione del nuovo Dpcm anche il Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputerà senza la presenza del pubblico. Come annunciato dagli organizzatori di ‘Formula Imola’ è fallita la mediazione tentata da Comune e Regione per far ottenere alla manifestazione una deroga al divieto di far assistere il pubblico alle manifestazioni sportive. Gli organizzatori assicurano di essere già al lavoro per il rimborso dei biglietti. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020)per, la Formula 1 torna in Italia “a”. A seguito della pubblicazione del nuovo Dpcm anche il Gran Premio dell’si disputerà senza la presenza del pubblico. Come annunciato dagli organizzatori di ‘Formula’ è fallita la mediazione tentata da Comune e Regione per far ottenere alla manifestazione unaal divieto di far assistere il pubblico alle manifestazioni sportive. Gli organizzatori assicurano di essere già al lavoro per il rimborso dei biglietti.

