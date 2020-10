Governo, varato decreto ristori, 5 miliardi per imprese. (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ristori . 'Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi che saranno usati per dare risorse immediate ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al. 'Abbiamo appenail, che vale complessivamente oltre 5che saranno usati per dare risorse immediate ...

DaniloToninelli : Con il #DecretoRistori appena varato in arrivo per ristoranti e palestre rimborsi pari al 200% di quelli estivi e 4… - La7tv : #omnibus Il giornalista e retroscenista @AugustoMinzolin sul #dpcm varato dal #governo: 'Doveva già essere pronto u… - 6reale : RT @Codacons: L’impatto complessivo delle nuove misure contenute nell’ultimo #Dpcm varato dal #Governo raggiungerà quota 6,8 miliardi di eu… - qui_finanza : DPCM della discordia: Governo diviso, monta la protesta nelle piazze Varato, in tempi record, il Dl ristori ma non… - predieridanilo : RT @DaniloToninelli: Con il #DecretoRistori appena varato in arrivo per ristoranti e palestre rimborsi pari al 200% di quelli estivi e 400%… -