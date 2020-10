Golf: Tiger Woods giocherà direttamente al Masters senza disputare lo Houston Open (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si conferma una specie di tradizione di Tiger Woods nel suo avvicinamento al Masters di Augusta. La leggenda del Golf mondiale, che l’anno scorso ha ottenuto la quinta vittoria, si avvicinerà al Major nel quale può raggiungere Jack Nicklaus in numero di vittorie saltando lo Houston Open, che lo precede nel calendario del PGA Tour. Il quarantaquattrenne nato a a Cypress, in California, è reduce da un 72° posto allo ZOZO Championship, torneo che nella scorsa annata aveva vinto. La sua ultima top ten risale all’inizio dell’anno, con il nono posto al Farmers Insurance Open. Anche se ha mancato il taglio soltanto allo US Open, non sono più arrivati risultati significativi. Il Masters, oltre a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si conferma una specie di tradizione dinel suo avvicinamento aldi Augusta. La leggenda delmondiale, che l’anno scorso ha ottenuto la quinta vittoria, si avvicinerà al Major nel quale può raggiungere Jack Nicklaus in numero di vittorie saltando lo, che lo precede nel calendario del PGA Tour. Il quarantaquattrenne nato a a Cypress, in California, è reduce da un 72° posto allo ZOZO Championship, torneo che nella scorsa annata aveva vinto. La sua ultima top ten risale all’inizio dell’anno, con il nono posto al Farmers Insurance. Anche se ha mancato il taglio soltanto allo US, non sono più arrivati risultati significativi. Il, oltre a ...

Si conferma una specie di tradizione di Tiger Woods nel suo avvicinamento al Masters di Augusta. La leggenda del golf mondiale, che l’anno scorso ha ottenuto la quinta vittoria, si avvicinerà al Major ...

