Gli italiani "superflui" annientano Conte. Il cartello postato da Salvini è da applausi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il cartello spuntato nelle proteste contro l'ultimo Dpcm è micidiale: "Grazie Conte, alla Caritas ci vado in monopattino". La foto postata su Facebook dal leader della Lega Matteo Salvini è una sintesi perfetta della confusione del governo che si ripercuote sulla vita e sulle finanze di milioni di cittadini. "Per Conte italiani 'superflui'", come le attività chiuse o sospese a tempo, scrive il senatore leghista. Salvini è intervenuto questa mattina alla manifestazione dei ristoratori contro l'ultimo Dpcm, in piazza del Pantheon a Roma, per sostenere i gestori dei pubblici esercizi. «Il governo ci ascolti, non chiediamo posti e poltrone, ma chiediamo ascolto, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilspuntato nelle proteste contro l'ultimo Dpcm; micidiale: "Grazie, alla Caritas ci vado in monopattino". La foto postata su Facebook dal leader della Lega Matteo; una sintesi perfetta della confusione del governo che si ripercuote sulla vita e sulle finanze di milioni di cittadini. "Per'", come le attività chiuse o sospese a tempo, scrive il senatore leghista.; intervenuto questa mattina alla manifestazione dei ristoratori contro l'ultimo Dpcm, in piazza del Pantheon a Roma, per sostenere i gestori dei pubblici esercizi. «Il governo ci ascolti, non chiediamo posti e poltrone, ma chiediamo ascolto, ...

matteosalvinimi : #Salvini: la Cina? Sarebbe il massimo che coloro che hanno contagiato il mondo si facessero pagare per guarirlo. Su… - NicolaPorro : Un grido accorato, ma anche una critica severa: il presidente può limitarsi a bacchettare le Regioni e catechizzare… - ricpuglisi : - 'Giuseppe, gli italiani potrebbero darci la colpa di non avere investito in terapie intensive e di non avere pote… - nino58grasso : @GiorgiaMeloni L'unica cosa che non meritano gli italiani sono due cretini come lei e il cazzaro verde. Ma fammi il piacere - shteufy : @MichelF50539060 @demian_yexil @M5SGiorgio @Patty66509580 @soniabetz1 Sono razzista ora, mi ha sgamata ?????? PRIMA GLI ITALIANI -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Ristrutturazioni e superbonus 110%, cosa hanno capito gli italiani Tiscali.it Meteo: PROSSIMI GIORNI, SUPER ANTICICLONE SAHARIANO verso l'ITALIA, ma NON sarà CALDO per tutti

Prossimi giorni con l'Anticiclone SaharianoI prossimi giorni saranno caratterizzati da una poderosa invasione del super anticiclone sub-sahariano sull'Italia. Tuttavia i suoi effetti non saranno unifo ...

Un rating per il grano italiano: «Così puntiamo ad aumentarne la qualità»

Il sistema Fruclass è la prima classificazione quali-quantitativa in tempo reale del grano duro: lo hanno voluto sia gli agricoltori, sia i pastai. Barilla: Il va battuto con la qualità. E quale migli ...

Prossimi giorni con l'Anticiclone SaharianoI prossimi giorni saranno caratterizzati da una poderosa invasione del super anticiclone sub-sahariano sull'Italia. Tuttavia i suoi effetti non saranno unifo ...Il sistema Fruclass è la prima classificazione quali-quantitativa in tempo reale del grano duro: lo hanno voluto sia gli agricoltori, sia i pastai. Barilla: Il va battuto con la qualità. E quale migli ...