Giorgia Meloni | «Le violenze in piazza? Quattro scemi figli di papà che giocano alla rivoluzione»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si scaglia con fermezza contro i violenti che continuano a provocare gli scontri,. Si tratta di infiltrati che «rovinano le manifestazioni e finiscono per fare il gioco del governo». Loro, aggiunge, «non c’entrano niente con le persone che chiedono aiuto. Penso che lo Stato debba essere estremamente fermo. Non consentiremo che i solitidi papà, chea fare i rivoluzionari, mandino in malora una richiesta legittima di milioni di persone». Cioè delle persone che chiedono «di essere aiutate a continuare a vivere del loro lavoro come hanno fatto fino all’inizio di questa emergenza».sul “racconto del ...