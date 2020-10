Giorgia Meloni: «Governo unico responsabile di quanto accade perché non ha coinvolto l’opposizione» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Governo si prende quindici giorni per verificare gli effetti dell’ultimo Dpcm e poi, qualora i contagi dovessero arrivare a raddoppiare rispetto ai numeri attuali – oggi siamo arrivati a sfiorare quota 25 mila – il lockdown sarà inevitabile. «Siamo consapevoli che sono misure severe ma sono necessarie a contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano», ha detto Conte, mentre la maggioranza è sempre più frammentata. Oltre alle discordie all’interno della maggioranza ci sono anche le pressioni dei leader dell’opposizione, Meloni e Salvini. LEGGI ANCHE >>> Salvini a Fuori dal Coro: «Se fai 200 mila tamponi al giorno a caso non fai un buon servizio» Discordia all’interno della maggioranza Per i ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilsi prende quindici giorni per verificare gli effetti dell’ultimo Dpcm e poi, qualora i contagi dovessero arrivare a raddoppiare rispetto ai numeri attuali – oggi siamo arrivati a sfiorare quota 25 mila – il lockdown sarà inevitabile. «Siamo consapevoli che sono misure severe ma sono necessarie a contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano», ha detto Conte, mentre la maggioranza è sempre più frammentata. Oltre alle discordie all’interno della maggioranza ci sono anche le pressioni dei leader dell’opposizione,e Salvini. LEGGI ANCHE >>> Salvini a Fuori dal Coro: «Se fai 200 mila tamponi al giorno a caso non fai un buon servizio» Discordia all’interno della maggioranza Per i ...

