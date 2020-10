Gigliola Cinquetti | “Ho avuto paura quando l’elefante ha pisci*** | pensavo di affogare”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Gli elefanti quanti anni vivono?“, chiede. Siamo nello studio di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e si parla di Moira Orfei e del circo.è molto curiosa perché, spiega dopo averla risposta (“70, 80 anni”), “allora quelli sono ancora i miei”. Cosa vuol dire? “Io sono salita sugli elefanti, ho fatto dei numeri con la zampa degli elefanti sulla testa e io per terra”. A quel punto, la domanda: “E non hai?” ed ecco che la risposta didiventa un cult del trash: “Hoha pisciato.di affogare“. In studio ...

scopritore di Gigliola Cinquetti e dei Pooh, autore per la tv ('Indietro tutta' su tutto, con dentro l'immortale cazzeggio "Volante 1 a volante 2"), ancor prima che compagno di Mina a metà anni '70.