Gianluca Vacchi papà | la figlia si chiama Blu Jerusalema | ecco cosa significa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)papà: è nata la sua primogenita Blu. L’influencer 52enne da 18 milioni di follower, legato da un anno circa alla modella e anche lei influencer venezuelana 25enne Sharon Fonseca sono diventati genitori martedì 27 ottobre 2020 e hanno annunciato la lieta notizia su Instagram. Notizia preceduta da un balletto di coppia in ospedale, poco prima che Sharon desse alla luce la piccola. Già, la nascita è stata anticipata da un video in cui l’influencer ballerino danzava in sala parto. Poi la prima foto di famiglia: “Lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra, Blu. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più ...