Gianluca Vacchi è diventato papà | Sharon Fonseca ha partorito Blu Jerusalema

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La gravidanza di, compagna disfoglia la gallery I celebri balletti di, 53 anni, e, 25, sono arrivati anche in sala parto e hanno coinvolto l’infermiera che si è occupata della coppia in ospedale. Ma, stavolta, hanno avuto un che di propiziatorio: ieri è nata, sana e bellissima, Blue, la loro primogenita.e ...

Corriere : È nata la figlia di Gianluca Vacchi, si chiama Blu Jerusalema - Corriere : È nata la figlia di Gianluca Vacchi, si chiama Blu Jerusalema - repubblica : Gianluca Vacchi è diventato papà: è nata Blu Jerusalema - pizzaandbeer_ : RT @disinnescare_: La figlia di Gianluca Vacchi si chiama Blu Jerusalema - MarcoFun123456 : @repubblica Gianluca Vacchi? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

Spettacoli e Cultura - Sharon e io siamo lieti di annunciarvi che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è in buona salute e già la amiamo più delle nostre stesse ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...