Giacomelli punito dopo Milan-Roma: in arrivo almeno due turni di stop (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La direzione di gara di Giacomelli in Milan-Roma è stata davvero deficitaria: in arrivo almeno due turni di stop anche per il VAR Nasca Piero Giacomelli ha scontentato tutti con la sua direzione di gara in Milan-Roma. Il direttore di gara ha concesso due rigori inesistenti (uno per parte) ed ora andrà incontro ad una punizione. Secondo La Gazzetta dello Sport, si va verso almeno due turni di stop per Giacomelli ed il VAR Nasca. Rientro di sicuro dopo la sosta di novembre e, verosimilmente, partenza dalla Serie B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La direzione di gara diinè stata davvero deficitaria: induedianche per il VAR Nasca Pieroha scontentato tutti con la sua direzione di gara in. Il direttore di gara ha concesso due rigori inesistenti (uno per parte) ed ora andrà incontro ad una punizione. Secondo La Gazzetta dello Sport, si va versoduedipered il VAR Nasca. Rientro di sicurola sosta di novembre e, verosimilmente, partenza dalla Serie B. Leggi su Calcionews24.com

CarmineBotta1 : @capuanogio Stavolta Giacomelli si è inventato 2 rigori ed è stato giustamente punito (nel bilancio della gara un e… - KidoriMatteo : @pisto_gol Il problema è che se Giacomelli ' arbitra ' in questo modo non verrà punito in alcun modo. Ci vorrebbero… - il_Terz : Minuto 38, il bastardo romanista detto anche Giacomelli trasforma un giallo a Ibanez (se contiamo il piede a martel… -