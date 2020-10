GF Vip, sospetto caso di Covid per un concorrente: salta l’ingresso dei tre nuovi vip (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella puntata del GF Vip del 26 ottobre il conduttore Alfonso Signorini ha informato i telespettatori del fatto che pare sia stato rilevato un caso di Covid da parte di un concorrente del reality show. Come tutti i fan del programma sapevano, nella puntata in questione sarebbero dovuti entrare tre nuovi vip. Si tratta di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I tre protagonisti, però, non hanno più potuto fare il loro ingresso in casa in quanto uno di loro sembrerebbe essere positivo al Coronavirus. Il popolo del web, ovviamente, è rimasto molto male della notizia. concorrente positivo al Covid al GF Vip Al GF Vip pare si sia verificato un caso di Covid da parte di un concorrente. Considerando ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella puntata del GF Vip del 26 ottobre il conduttore Alfonso Signorini ha informato i telespettatori del fatto che pare sia stato rilevato undida parte di undel reality show. Come tutti i fan del programma sapevano, nella puntata in questione sarebbero dovuti entrare trevip. Si tratta di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I tre protagonisti, però, non hanno più potuto fare il loro ingresso in casa in quanto uno di loro sembrerebbe essere positivo al Coronavirus. Il popolo del web, ovviamente, è rimasto molto male della notizia.positivo alal GF Vip Al GF Vip pare si sia verificato undida parte di un. Considerando ...

