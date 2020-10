Gf Vip | Selvaggia Roma ha il coronavirus Non può entrare nella Casa

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesca Galici Ecco chi è la concorrente del Grande Fratello Vip che non ha potuto fare il suo ingresso inperchè contagiata dalha o non ha contratto il? Da lunedì sera tra il pubblico del Grande Fratello Vip aleggia un alone di mistero attorno all'influencer, ex concorrente di Temptation Island. La ragazza avrebbe dovuto fare il suo ingresso, assieme a Stefano Bettarini e a Giulia Salemi, proprioprima puntata settimanale del reality ma il conduttore già in partenza ha rivelato la verità, affermando che uno dei tre nuovi concorrenti avrebbe potuto avere il. È immediatamente scattata la caccia al contagiato da ...