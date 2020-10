GF Vip | Selvaggia Roma ammette | “Ho mentito | ho il covid”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha ammesso di aver, in quanto il suo ingresso al GF Vip è stato annullato a causa della sua positività al covid., insieme a Giulia Salemi e Stefano Bettarini, avrebbe dovuto fare il suo ingresso lunedì scorso al GF Vip, ma il tutto è stato annullato, come confermato da Alfonso … L'articolo GF Vip,: “Ho, ho il covid” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RepSpettacoli : Selvaggia Roma, stop a 'Il Grande Fratello Vip': 'Sono io la positiva' - Luca_zone : RT @Adnkronos: Covid al #GfVip, #SelvaggiaRoma ammette: 'Sono io la concorrente positiva' - LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: Covid al #GfVip, #SelvaggiaRoma ammette: 'Sono io la concorrente positiva' - Adnkronos : Covid al #GfVip, #SelvaggiaRoma ammette: 'Sono io la concorrente positiva' - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Selvaggia Roma confessa perché ha mentito sulla sua positività al Covid. E a proposito della sua partec… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Selvaggia

Anticipazioni Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma chiarisce: “Non ho avuto contatti con gli altri concorrenti” Selvaggia Roma ha poi voluto chiarire di non aver avuto alcun tipo di contatto con gli ...Lunedì scorso Alfonso Signorini aveva annunciato in diretta televisiva che lei, Stefano Bettarini e Giulia Salemi non potevano più entrare nella Casa ''per un caso di sospetta positività al Covid'' ma ...