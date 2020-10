GF Vip 5, spunta un retroscena su Can Yaman: ecco cosa ha bloccato il suo ingresso (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prima dell’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip sono spuntate numerose voci sulla possibile partecipazione di Can Yaman. In effetti, Alfonso Signorini era intenzionato a portare l’attore turco nella casa più spiata d’Italia: se non da concorrente, almeno da super ospite. Tuttavia, non c’è stato verso e tutto è saltato a pochi passi dall’inizio del reality. Ma cos’è successo nello specifico? Stando agli ultimi rumors, l’attore era realmente vicino alla partecipazione ma il suo cachet sarebbe stato troppo alto per gli autori. Grande Fratello Vip: il retroscena su Can Yaman Per diversi mesi, Can Yaman ha tenuto gli appassionati del Grande Fratello Vip col fiato sospeso. L’attore turco, infatti, sembrava ad un passo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Prima dell’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip sonote numerose voci sulla possibile partecipazione di Can. In effetti, Alfonso Signorini era intenzionato a portare l’attore turco nella casa più spiata d’Italia: se non da concorrente, almeno da super ospite. Tuttavia, non c’è stato verso e tutto è saltato a pochi passi dall’inizio del reality. Ma cos’è successo nello specifico? Stando agli ultimi rumors, l’attore era realmente vicino alla partecipazione ma il suo cachet sarebbe stato troppo alto per gli autori. Grande Fratello Vip: ilsu CanPer diversi mesi, Canha tenuto gli appassionati del Grande Fratello Vip col fiato sospeso. L’attore turco, infatti, sembrava ad un passo ...

