'Gf Vip 4', il settimanale 'Chi' sgancia la bomba: un'amatissima protagonista del reality è tornata single! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più chiacchierate del GfVip 4. La sua presenza nel reality aveva affascinato tantissimi telespettatori, in particolar modo per la vicinanza della Volpe al modello Andrea Denver. Proprio l'avvicinamento a Denver aveva alimnetato le voce di una crisi tra la showgirl e il marito Roberto Parli. Il settimanale Chi, nelle chicche di gossip, ha confermato la crisi tra i due ed ha svelato che Adriana è tornata single: Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice è l'ex marito Roberto Parli l'amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia.

