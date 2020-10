Gerry Scotti | come sta dopo la positività al Covid-19? Ecco le sue parole

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)è positivo al-19.sta oggi l’amato conduttore?le sue, intervistato da Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, Fonte foto: GettyImagesè uno dei volti più importanti di Mediaset, nonché uno degli storici conduttori della televisione italiana. Amatissimo dal suo pubblico, da decenni intrattiene i telespettatori con i suoi game show che hanno fatto la storia,Chi vuol essere milionario?, The Wall o The Money Drop.normale che sia, i suoi fan ci tengono particolarmente a lui, essendo piuttosto affezionati a quello che simpaticamente viene chiamato Zio ...

trash_italiano : GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram - Agenzia_Ansa : Gerry Scotti: 'Sono positivo al #Covid-19. Volevo essere io a dirvelo. Sono a casa, sotto controllo medico' #ANSA - Corriere : Gerry Scotti: «Ho il Covid, sono a casa sotto controllo medico» - lmacchiACM18 : RT @75_franz6: 28 ottobre 1997 Sono passati 23 anni dal giorno in cui Gerry Scotti presentava i partecipanti all'addio del difensore più f… - Gioia_GM_ : RT @_RoteFuchs: Nessuno ha scritto di Gerry Scotti colpito dal coronavirus. ZIO GERRY TI ABBRACCIO IO, QUESTI SONO MALVAGI. -

Lo aveva annunciato lui stesso appena pochi giorni fa, ora Gerry Scotti torna a parlare e racconta come sta e come ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Come sta Gerry Scott ...