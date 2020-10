Germania, la Merkel annuncia il semi-lockdown: ecco le nuove misure (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato di aver concordato con i governatori regionali un lockdown parziale della durata di quattro settimane, a partire da lunedì 2 novembre, durante il quale saranno tra l’altro chiusi ristoranti, bar e teatri. “E’ assolutamente chiaro, dobbiamo agire. E agire adesso”. Lo ha detto Angela Merkel al termine del vertice in videoconferenza tra governo tedesco e governatori dei Laender, al quale sono state varate le nuove misure di contenimento della pandemia da coronavirus, in vigore da lunedi’ prossimo. La cancelliera ha parlato di “una crescita esponenziale dei contagi” in Germania, definendo quella presente una “situazione seria”. Pertanto, per riuscire a contrastare la diffusione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La cancelliera tedesca Angelaha dichiarato di aver concordato con i governatori regionali unparziale della durata di quattro settimane, a partire da lunedì 2 novembre, durante il quale saranno tra l’altro chiusi ristoranti, bar e teatri. “E’ assolutamente chiaro, dobbiamo agire. E agire adesso”. Lo ha detto Angelaal termine del vertice in videoconferenza tra governo tedesco e governatori dei Laender, al quale sono state varate ledi contenimento della pandemia da coronavirus, in vigore da lunedi’ prossimo. La cancelliera ha parlato di “una crescita esponenziale dei contagi” in, definendo quella presente una “situazione seria”. Pertanto, per riuscire a contrastare la diffusione ...

