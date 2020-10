Germania, «chiusura light» dal 2 novembre per 30 giorni Merkel: «Misure severe» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dalla riunione tra il governo e i Länder, il discorso di Merkel: le nuove restrizioni in vigore dal 2 novembre, restano aperte scuole, negozi e attività essenziali Leggi su corriere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dalla riunione tra il governo e i Länder, il discorso di: le nuove restrizioni in vigore dal 2, restano aperte scuole, negozi e attività essenziali

Internazionale : In Germania la riapertura degli istituti potrebbe aver contribuito a contenere l’epidemia. In Italia è successo il… - Ariel2575 : RT @valy_s: #COVID19 #Germania #Merkel annuncia #Lockdown parziale chiusura bar,ristoranti,cinema,teatri ecc Raduno max 10 persone Aperti… - gmrizzuti : RT @udogumpel: #Lockdown „light“ in #Germania: divieto di turismo, chiusura totale di bars, ristoranti, teatri e cinema. Scuole e fabbric… - freecookies_ : RT @udogumpel: #Lockdown „light“ in #Germania: divieto di turismo, chiusura totale di bars, ristoranti, teatri e cinema. Scuole e fabbric… - dileguossi : RT @valy_s: #COVID19 #Germania #Merkel annuncia #Lockdown parziale chiusura bar,ristoranti,cinema,teatri ecc Raduno max 10 persone Aperti… -