Georgina Rodriguez si confessa anche a Hola: "Il mio desiderio di maternità…" Georgina Rodriguez ha conquistato diverse copertine di rivista molto famose e nelle ultime settimane ha rilasciato numerose interviste, nelle quali si è aperta anche sul rapporto tra lei e Cristiano Ronaldo, sulla famiglia e sui suoi progetti ("amo fare del bene"). Georgina ha quindi raccontato di sentire molta invidia intorno a lei e al calciatore. A Hola ha poi confessato di amare il suo ruolo di mamma: "Il mio desiderio di maternità è più forte che mai. Spero di avere altri figli". Lei e CR7 hanno una routine programmata nei minimi dettagli: "Non ci piace cambiare abitudini. L'organizzazione è la chiave del successo".

