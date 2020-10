George Clooney: pubblicato il trailer di The Midnight Sky (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Presentandosi nella doppia veste di regista e attore, George Clooney segna il suo ritorno col film post-apocalittico “The Midnight Sky”: ecco il trailer L’attore premio Oscar mancava ormai da parecchio tempo sugli schermi; infatti, risale al 2016 il suo ultimo ruolo cinematografico in “Money Monster“. Ed è così che preannuncia il suo ritorno, interpretando e dirigendo la pellicola post-apocalittica “The Midnight Sky“, di cui è stato pubblicato il nuovo trailer, in arrivo in streaming su Netflix pochi giorni prima di Natale, il 23 Dicembre. George Clooney: dettagli sul nuovo film post-apocalittico nel trailer di The Midnight Sky Il ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Presentandosi nella doppia veste di regista e attore,segna il suo ritorno col film post-apocalittico “TheSky”: ecco ilL’attore premio Oscar mancava ormai da parecchio tempo sugli schermi; infatti, risale al 2016 il suo ultimo ruolo cinematografico in “Money Monster“. Ed è così che preannuncia il suo ritorno, interpretando e dirigendo la pellicola post-apocalittica “TheSky“, di cui è statoil nuovo, in arrivo in streaming su Netflix pochi giorni prima di Natale, il 23 Dicembre.: dettagli sul nuovo film post-apocalittico neldi TheSky Il ...

stefaniafaffi15 : RT @Elio18890177: Non mi piace condividere le cose della mia vita privata. Non sarebbe vita privata se le condividessi. George Clooney… - shakazamba : The Midnight Sky è il nuovo film di George Clooney (ecco il trailer) - Q1Kamelia : RT @Elio18890177: Non mi piace condividere le cose della mia vita privata. Non sarebbe vita privata se le condividessi. George Clooney… - TTore58 : @pippomaio @DaniloToninelli c'e' una pandemia lo sa si? Anche io vorrei essere George Clooney . Beata ignoranza - Twtcortes17 : RT @Elio18890177: Non mi piace condividere le cose della mia vita privata. Non sarebbe vita privata se le condividessi. George Clooney… -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney George Clooney sceglie la fantascienza per il suo ritorno: regista e attore nel post-apocalittico "The midnighy sky" TGCOM The midnight sky, il film Netflix con George Clooney

Sono stati rilasciati il trailer e le prime immagini ufficiali di The midnight sky, il film Netflix che debutterà sulla piattaforma streaming dal 23 dicembre, diretto e interpretato da George Clooney.

Gli articoli più letti

primo trailer del dramma post-apocalittico di George Clooney Netflix ha presentato il primo trailer e un poster per il dramma post-apocalittico del regista George Clooney. Basato sull’acclamato ...

Sono stati rilasciati il trailer e le prime immagini ufficiali di The midnight sky, il film Netflix che debutterà sulla piattaforma streaming dal 23 dicembre, diretto e interpretato da George Clooney.primo trailer del dramma post-apocalittico di George Clooney Netflix ha presentato il primo trailer e un poster per il dramma post-apocalittico del regista George Clooney. Basato sull’acclamato ...