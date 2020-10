Genoa, carcere per tre ultras: avrebbero estorto 320mila euro al club (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Confermato il carcere per tre capi ultras del Genoa che avrebbero estorto 320mila euro al club rossoblù È stata confermata l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova per Massimo Leopizzi, Artur Marashi e Fabrizio Fileni, capi ultras del Genoa accusati di associazione a delinquere, estorsione e violenza privata nei confronti della società rossoblù. I tre avrebbero estorto 320mila euro, tra il 2010 e il 2017, attraverso minacce all’amministratore delegato Alessandro Zarbano. Per altri quattro ultras niente carcere, ma obbligo di dimora e divieto di avvicinamento allo stadio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Confermato ilper tre capidelchealrossoblù È stata confermata l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova per Massimo Leopizzi, Artur Marashi e Fabrizio Fileni, capidelaccusati di associazione a delinquere, estorsione e violenza privata nei confronti della società rossoblù. I tre, tra il 2010 e il 2017, attraverso minacce all’amministratore delegato Alessandro Zarbano. Per altri quattroniente, ma obbligo di dimora e divieto di avvicinamento allo stadio ...

Confermato il carcere per tre capi ultras del Genoa che avrebbero estorto 320mila euro al club rossoblù attraverso minacce e aggressioni ...

Per altri 4 è stato disposto l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento al Ferraris. Contestati i reati di associazione a delinquere, estorsione e violenza privata ...

Confermato il carcere per tre capi ultras del Genoa che avrebbero estorto 320mila euro al club rossoblù attraverso minacce e aggressioni ...Per altri 4 è stato disposto l'obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento al Ferraris. Contestati i reati di associazione a delinquere, estorsione e violenza privata ...