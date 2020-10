General Electric batte il consensus, titolo in rally (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Protagonista General Electric, che mostra un’ottima performance, con un rialzo dell’8,38%. A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati del terzo trimestre che hanno evidenziato profitti migliori delle attese. L’utile per azione, su base adjusted, è pari a 6 centesimi e si confronta con la perdita per azione di 4 centesimi attesa dal consensus. Oltre le aspettative il fatturato che si è attestato a 19,4 miliardi di dollari, più dei 18,7 miliardi stimati dagli analisti. A livello comparativo su base settimanale, il trend della multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Protagonista, che mostra un’ottima performance, con un rialzo dell’8,38%. A fare da assist alcontribuiscono i risultati del terzo trimestre che hanno evidenziato profitti migliori delle attese. L’utile per azione, su base adjusted, è pari a 6 centesimi e si confronta con la perdita per azione di 4 centesimi attesa dal. Oltre le aspettative il fatturato che si è attestato a 19,4 miliardi di dollari, più dei 18,7 miliardi stimati dagli analisti. A livello comparativo su base settimanale, il trend della multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto ...

Ticinonline : General Electric vuole sopprimere altri 80 posti in Svizzera #generalelectric #ge #svizzera #baden

La Borsa di New York ha aperto la seduta in deciso ribasso sui timori di nuovi lockdown per cercare di frenare la seconda ondata della pandemia di Covid-19. Il Dow Jones cede il 2%, l’S&P 500 l’1,9% e ...

General Electric batte le attese nel terzo trimestre

General Electric ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione adjusted di 0,06 dollari contro la perdita di 4 centesimi attesa dagli analisti. Positivo, a sorpresa, il free cash flow industria ...

General Electric ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione adjusted di 0,06 dollari contro la perdita di 4 centesimi attesa dagli analisti. Positivo, a sorpresa, il free cash flow industria ...