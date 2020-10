GECA | master nel settore ambientale all' Università Sant' Anna di Pisa

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)è ilche da vent’anni propone un percorso multidisciplinare di alto livello nel. Nacque nell’anno accademico 2007/2008 come primoin Italia nel, l’unico che affrontava il problema del Ciclo integrato dei Rifiuti, e costituiva un’evoluzione delin Gestione e Controllo dell’Ambiente della Scuola Superioreche si era svolto negli undici anni precedenti. Oggi ilprende il nome di “Gestione e Controllo dell’Ambiente: economia circolare e management efficiente delle risorse” e garantisce una formazione di eccellenza a coloro che intendano operare a vario titolo in ...

Una preparazione completa e interdisciplinare in campo ambientale per formare esperti di eco-sostenibilità e manager impegnati a diffondere modelli virtuosi di economia circolare ...Una preparazione completa e integrata in campo ambientale, grazie a un’impostazione interdisciplinare, per formare figure professionali quali esperti e ...