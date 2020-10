Gazidis: «Superlega? Lavoriamo su competizioni esistenti» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Milan si chiama fuori dal progetto di Superlega europea, cui starebbero lavorando alcuni club inglesi e che ieri ha ottenuto un primo endorsement ufficiale da parte del consiglio direttivo uscente del Barcellona. Da oltre 10 anni si sentono speculazioni sulla Superlega, ha spiegato l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, nella conferenza stampa seguita all’assemblea … L'articolo Gazidis: «Superlega? Lavoriamo su competizioni esistenti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Milan si chiama fuori dal progetto dieuropea, cui starebbero lavorando alcuni club inglesi e che ieri ha ottenuto un primo endorsement ufficiale da parte del consiglio direttivo uscente del Barcellona. Da oltre 10 anni si sentono speculazioni sulla, ha spiegato l’amministratore delegato del Milan, Ivan, nella conferenza stampa seguita all’assemblea … L'articolo: «su» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

