Gazidis | “Maldini già al lavoro per il mercato invernale Vogliamo ingaggiare i migliori talenti al mondo”

A margine dell'assemblea di soci del club rossonero, l'ad del Milan ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Gazidis: "In caso di qualificazione alle coppe europee, la nostra prossima valutazione avverrà nell'ottobre 2021. La Uefa esaminerà l'andamento degli ultimi anni, eliminando gli effetti del covid. Se la tendenza finanziaria andrà in maniera positiva, discuteremo il nostro percorso con le regole in atto. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi. Si è appena chiusa la finestra di mercato estiva e siamo molto soddisfatti dell'operato dei nostri dirigenti. La direzione sportiva guidata da Paolo Maldini si sta già attrezzando per la finestra ..."

