Galli provoca Zangrillo | Non posso denunciarlo per negazionismo

Valentina Dardari L'infettivologo del Sacco ha detto in trasmissione: "Ciascuno è responsabile di quello che dice e delle basi scientifiche su cui parla" Il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, non ha fatto passare molto tempo prima di rispondere alla provocazione del professor Alberto Zangrillo. Il prorettore dell'Università San Raffaele aveva attaccato in diretta Galli: "Questo accusare senza mai fare chiaramente il nome è forse figlio della sua antica militanza sessantottina di cui si fa vanto". La provocazione di Zangrillo: "Mi denunci" Tutto era iniziato da una domanda di Myrta Merlino che aveva chiesto al primario, ospite della trasmissione

"Non posso querelarlo perché il reato di negazionismo e riduzionismo non esiste in questo paese. Forse per fortuna... Ciascuno è responsabile di quello che dice e delle basi scientifiche su cui parla"

