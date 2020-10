Frosini Lottomatica Holding | Necessario riordino sistema giochi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Grazie ad un percorso iniziato negli anni '90, si è creato e consolidato l'attuale assetto del gioco pubblico, unche garantisce ordine pubblico e legalità". A dirlo Giulianosenior vice presidentintervenendo alla tavola rotonda “Il gioco buono: un alleato contro l'illegalità”, organizzata da Formiche in collaborazione con SWG. "Chiedo al Governo: ci abbiamo ripensato? L'instabilità regolatoria e il clima di incertezza rappresentano un problema per le imprese che in virtù delle concessioni sono tenute a fare investimenti. Rileviamo in particolare tutta una serie di interventi attraverso provvedimenti regionali che violano la riserva di legge prevista per il comparto ma il Governo non impugna questi atti. Per ...