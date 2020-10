Adnkronos : Frosini (Lottomatica Holding): 'Necessario riordino sistema #giochi' - TV7Benevento : Frosini (Lottomatica Holding): 'Necessario riordino sistema giochi'... - fisco24_info : Frosini (Lottomatica Holding): 'Necessario riordino sistema giochi' : - GiocoNews_it : Frosini (@Lottomatica ): 'Lo Stato difenda la riserva di legge sui giochi' - Agimegitalia : #Frosini (senior vice presidente #Lottomatica): “Bisogna difendere la centralità dello Stato. Si potrebbe prevedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Frosini Lottomatica

A dirlo Giuliano Frosini senior vice president Lottomatica Holding intervenendo alla tavola rotonda “Il gioco buono: un alleato contro l’illegalità”, organizzata da Formiche in ...“La riserva di legge sul gioco pubblico è un caposaldo della nostra regolamentazione e resta un punto fermo in tutti i settori, non solo quello dei giochi ma anche in quello dell’energia e o dei trasp ...