Fratelli d’Italia e di ‘ndrangheta. Venti anni all’ex uomo della Meloni. Così le ‘ndrine gestivano gli affari in Emilia Romagna. Inflitte 42 condanne per 217 anni di reclusione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quarantadue condanne, le più alte a 20 anni per l’ex presidente del Consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso (nella foto) e per Salvatore Grande Aracri, figlio del boss Francesco e nipote di Nicolino. Non siamo in Calabria, bensì in Emilia Romagna, terra ormai da anni di conquista della ‘ndrangheta. A rivelarlo, ancora una volta, la sentenza pronunciata ieri nell’aula bunker del carcere della Dozza a Bologna, dal gup Sandro Pecorella, concludendo in primo grado il processo in abbreviato sull’inchiesta di ‘ndrangheta “Grimilde”, con al centro le infiltrazioni a Brescello (Reggio Emilia), unico Comune Emiliano-romagnolo sciolto per mafia. Per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Quarantadue, le più alte a 20per l’ex presidente del Consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso (nella foto) e per Salvatore Grande Aracri, figlio del boss Francesco e nipote di Nicolino. Non siamo in Calabria, bensì in, terra ormai dadi conquista‘ndrangheta. A rivelarlo, ancora una volta, la sentenza pronunciata ieri nell’aula bunker del carcereDozza a Bologna, dal gup Sandro Pecorella, concludendo in primo grado il processo in abbreviato sull’inchiesta di ‘ndrangheta “Grimilde”, con al centro le infiltrazioni a Brescello (Reggio), unico Comuneno-romagnolo sciolto per mafia. Per ...

repubblica : 'Ndrangheta, 20 anni a ex esponente di Fratelli d'Italia - robertosaviano : Giuseppe Caruso (Fratelli d’Italia) è stato condannato a 20 anni di carcere perché, per i giudici, aiutò le cosche… - gennaromigliore : Oggi alla Camera abbiamo respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega e Fratelli d’Italia per a… - dangelo_luciana : RT @BuompaneG: Giuseppe #Caruso ex pres del consiglio comunale di Piacenza di Fratelli d’Italia è stato condannato a 20 anni per associazio… - AlexNapoli : RT @robertosaviano: Giuseppe Caruso (Fratelli d’Italia) è stato condannato a 20 anni di carcere perché, per i giudici, aiutò le cosche ad a… -

