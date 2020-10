Francia: pronti a chiudere. Si va verso il lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuove misure restrittive per la Francia, si va verso il lockdown, l’annuncio di Macron : la seconda ondata sarà più dura e letale La seconda ondata sarà “più dura e letale della prima“, afferma il Presidente della Francia Macron. Solo oggi 70mila i contagi. Intanto in Germania la cancelliera Merkel annuncia un lockdown ‘soft’: chiusi bar, ristoranti e palestre, stop a eventi pubblici e feste. Aperti negozi e scuole. Ha cercato di evitarlo in tutti i modi, ma alla fine sembra ormai pronto a cedere: il presidente Emmanuel Macron questa sera alle 20:00 potrebbe annunciare il ritorno di un lockdown generale in tutta la Francia per frenare l’avanzata del coronavirus. Eppure, fino a poche settimane fa il governo ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuove misure restrittive per la, si vail, l’annuncio di Macron : la seconda ondata sarà più dura e letale La seconda ondata sarà “più dura e letale della prima“, afferma il Presidente dellaMacron. Solo oggi 70mila i contagi. Intanto in Germania la cancelliera Merkel annuncia un‘soft’: chiusi bar, ristoranti e palestre, stop a eventi pubblici e feste. Aperti negozi e scuole. Ha cercato di evitarlo in tutti i modi, ma alla fine sembra ormai pronto a cedere: il presidente Emmanuel Macron questa sera alle 20:00 potrebbe annunciare il ritorno di ungenerale in tutta laper frenare l’avanzata del coronavirus. Eppure, fino a poche settimane fa il governo ...

SaffronHorizon : RT @AdalucDe: Germania e Francia 30 giorni di lockdown totale, ma scuole aperte e ove possibile in presenza. Richiamo alla responsabilità… - AdalucDe : Germania e Francia 30 giorni di lockdown totale, ma scuole aperte e ove possibile in presenza. Richiamo alla respo… - gponedotcom : Max Biaggi e Voxan pronti per il record di velocità elettrico in Francia: VIDEO Il tentativo sarà effettuato all'ae… - SergioValeno : RT @foisluca84: In Francia e Germania sono pronti a fare il lockdown. Ci vuole forza e coraggio per chiederlo ai cittadini, e comunque la s… - arual812 : RT @foisluca84: In Francia e Germania sono pronti a fare il lockdown. Ci vuole forza e coraggio per chiederlo ai cittadini, e comunque la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia pronti Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: 24.991 contagi in Italia, Francia di nuovo in lockdown per un mese Fanpage.it Francia: Macron annuncia il lockdown dal 30 ottobre, ma le scuole restano aperte

PARIGI – Francia in lockdown da venerdì ... Il governo federale e i Land tedeschi sono pronti a una massiccia limitazione dei contatti su tutto il territorio della repubblica federale a partire dal 2 ...

Musica latino americana canzoni latine

Storia della musica latino americana dalle origini fino ad oggi tra Salsa, Merengue, Bachata, Cubana, Tango, successi in radio, artisti e scuole di ballo ...

PARIGI – Francia in lockdown da venerdì ... Il governo federale e i Land tedeschi sono pronti a una massiccia limitazione dei contatti su tutto il territorio della repubblica federale a partire dal 2 ...Storia della musica latino americana dalle origini fino ad oggi tra Salsa, Merengue, Bachata, Cubana, Tango, successi in radio, artisti e scuole di ballo ...