Francia, Macron: «Lockdown da venerdì 30 ottobre al primo dicembre». Covid, 70mila contagi in 24 ore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuovo Lockdown in Francia: lo ha annunciato il premier Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione, in cui ha illustrato le nuove misure anti Covid. «Dobbiamo dare un colpo di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuovoin: lo ha annunciato il premier Emmanuelnel suo discorso alla nazione, in cui ha illustrato le nuove misure anti. «Dobbiamo dare un colpo di...

AnnalisaChirico : Che Erdogan dia del ‘fascista’ a Macron la dice lunga sui tempi che viviamo e sulla deriva di una Turchia ormai in… - Agenzia_Ansa : La #Francia verso un nuovo lockdown, in serata l'annuncio del presidente #Macron. 300mila in 'fuga' da Parigi. E'… - pdnetwork : #Erdogan in questi giorni si sta scagliando con ferocia contro il Presidente Macron. A lui e tutta la Francia la no… - InTheMeadow_ : RT @rtl1025: ?? #Macron: '#Lockdown in #Francia da venerdì. Ma le scuole restano aperte' #LockdownFrancia - Silvanella8 : RT @cino_1969: #Macron chiude la Francia #Merkel chiude la Germania Colpa di #Conte ? ???????? -