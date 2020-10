Francia, Macron: “Da venerdì torniamo in lockdown, dobbiamo fermare il virus” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Nessuna di queste strategie è sufficiente, bisogna andare oltre, dopo colloqui e consultazioni anche con Ue, ho deciso che c’è bisogno di tornare in lockdown per fermare il virus a partire da venerdì”. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, annunciando il lockdown nazionale. “La nostra situazione è condivisa con tutti i Paesi d’Europa, siamo sopraffatti dal Covid, siamo tutti sorpresi dalla violenza della seconda ondata – ha proseguito il presidente della Repubblica parlando alla Nazione – La stretta adottata finora contro la seconda ondata del coronavirus, come il coprifuoco nelle zone di allerta massima, è stata utile ma non sufficiente, ma ora non basta, non basta più. Il virus circola in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Nessuna di queste strategie è sufficiente, bisogna andare oltre, dopo colloqui e consultazioni anche con Ue, ho deciso che c’è bisogno di tornare inperil virus a partire da venerdì”. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel, annunciando ilnazionale. “La nostra situazione è condivisa con tutti i Paesi d’Europa, siamo sopraffatti dal Covid, siamo tutti sorpresi dalla violenza della seconda ondata – ha proseguito il presidente della Repubblica parlando alla Nazione – La stretta adottata finora contro la seconda ondata del coronavirus, come il coprifuoco nelle zone di allerta massima, è stata utile ma non sufficiente, ma ora non basta, non basta più. Il virus circola in ...

AnnalisaChirico : Che Erdogan dia del ‘fascista’ a Macron la dice lunga sui tempi che viviamo e sulla deriva di una Turchia ormai in… - Agenzia_Ansa : La #Francia verso un nuovo lockdown, in serata l'annuncio del presidente #Macron. 300mila in 'fuga' da Parigi. E'… - pdnetwork : #Erdogan in questi giorni si sta scagliando con ferocia contro il Presidente Macron. A lui e tutta la Francia la no… - teresacapitanio : RT @rtl1025: ?? Bar e ristoranti saranno chiusi in #Francia a partire da venerdì, quando scatterà il #lockdown nazionale, 'almeno fino al pr… - grillotalpa : RT @fanpage: La Francia è di nuovo in lockdown, l'annuncio di Macron in diretta tv -