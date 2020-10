Francia, Macron chiude tutto di nuovo: lockdown sempre più probabile (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Francia verso una nuova chiusura. Sembrerebbe essere questa la sola strada possibile, alla luce degli ultimi dati sui contagi da COVID-19 nel Paese, le stime purtroppo non regrediscono. Annunciato per questa sera il discorso alla nazione di Macron. La Francia è vicina ad un nuovo lockdown, si tratta del primo grande Paese europeo a … L'articolo Francia, Macron chiude tutto di nuovo: lockdown sempre più probabile è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laverso una nuova chiusura. Sembrerebbe essere questa la sola strada possibile, alla luce degli ultimi dati sui contagi da COVID-19 nel Paese, le stime purtroppo non regrediscono. Annunciato per questa sera il discorso alla nazione di. Laè vicina ad un, si tratta del primo grande Paese europeo a … L'articolodipiùè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

