Francia, Germania e Spagna. Mappa del lockdown bis in Europa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come in un déjà vu rispetto alla situazione della primavera, questa settimana molti Paesi europei annunciano nuove misure per contenere la diffusione del Covid-19. La seconda ondata della pandemia è una realtà. Sebbene l'aumento dei casi di contagio di coronavirus sia globale, l'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che l'Europa è la regione dove il virus avanza più velocemente, con un incremento di circa 160.000 positivi al giorno. I mercati stanno già reagendo al fantasma di nuovi lockdown in Europa. Le Borse europee hanno aperto in calo, anche per l'incertezza rispetto alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che sono alle porte. In totale, la regione europea ha circa otto milioni di pazienti, e in molti Paesi si censiscono in questi ...

