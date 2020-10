Francia e Germania verso nuovo lockdown | esempio per l’Italia?

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mentre in Italia torna lo spettro, anche se non nazionale, con il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che lo ritiene necessario almeno per città come Milano e Napoli dove il Covid-19 circola molto, in altri paesi come, dopo l'aumento esponenziale dei contagi negli ultimi giorni, si passa ai fatti. Ilparziale o totale sembra al momento l'unica valida arma per i governi, in attesa di un vaccino, per controllare la curva epidemiologica e riportarla a livelli utili a evitare l'intasamento di ospedali e terapie intensive. Il presidente francese Emmanuel Macron si appresta a parlare alla Nazione per annunciare una nuova stretta. Ieri si sono registrati 258 morti nel Paese.Secondo alcuni media francesi scatterà ilnazionale per un ...