Francia e Germania proclamano il lockdown, cosa farà l’Italia? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Europa i primi lockdown della seconda ondata, troppi contagi, il virus è incontenibile. In Italia monta la protesta ma non si sa ancora bene quale sarà il passo successivo. L’andamento dei contagi in Europa, è ormai, purtroppo fuori controllo. Le semplici restrizioni, accorgimenti, precauzioni e quant’altro sembrano non riuscire a tenere testa ad una epidemia che si fa via via sempre più forte e travolgente. Nei principali paese europei, la situazione è di assoluta emergenza, e con l’emergenze ed il bisogno di misure stringenti aumenta il malcontento della popolazione, e di conseguenza proteste in piazza, scontri ed agitazioni varie. Francia e Germania, hanno visto nei giorni e nelle settimane scorse il malcontento dei propri cittadini, sfociato spesso in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Europa i primidella seconda ondata, troppi contagi, il virus è incontenibile. In Italia monta la protesta ma non si sa ancora bene quale sarà il passo successivo. L’andamento dei contagi in Europa, è ormai, purtroppo fuori controllo. Le semplici restrizioni, accorgimenti, precauzioni e quant’altro sembrano non riuscire a tenere testa ad una epidemia che si fa via via sempre più forte e travolgente. Nei principali paese europei, la situazione è di assoluta emergenza, e con l’emergenze ed il bisogno di misure stringenti aumenta il malcontento della popolazione, e di conseguenza proteste in piazza, scontri ed agitazioni varie., hanno visto nei giorni e nelle settimane scorse il malcontento dei propri cittadini, sfociato spesso in ...

chedisagio : Se oggi Francia e Germania proclamano un lockdown, per noi è solo questione di tempo. - lorepregliasco : Quanto siamo lontani dalla saturazione della capacità di testing in Italia? In altre parole: visto che facciamo po… - RadioAirplay_it : ??#Latina di @MarroneEmma è trasmesso dalle #radio di 15 paesi del mondo: Croazia-Francia-Germania-Hong Kong-Unghe… - patriziafloris6 : RT @SardegnaG: @StefanoFeltri comunque strano che sta storia sia un disastro ovunque, in Francia come in Uk, in Germania come negli Usa, in… - Rinoberto61 : RT @manginobrioches: Non pare di sentirli ancora, quando quest'estate ululavano 'aprite tutto aprite tutto, basta dittatura sanitaria, non… -