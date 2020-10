Francesco Renga, la confessione sulla Hunziker: “Mi sono innamorato” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesco Renga, noto ed amato cantante, ha deciso di confessarsi sulla Hunziker lasciando a bocca aperta tutti: “Mi sono innamorato“ Michelle Hunziker e Francesco Renga, Fonte foto: Instagram (@ therealhunzigram; @ FrancescoRenga)Famoso e molto amato dal pubblico italiano e non solo, Francesco Renga ha spiazzato tutti i suoi fan con una confessione davvero incredibile sulla bella Michelle Hunziker: “Mi sono innamorato“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, i due saranno protagonisti della nuovissima ed attesissima edizione di ‘All Together Now‘, ma ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020), noto ed amato cantante, ha deciso di confessarsilasciando a bocca aperta tutti: “Miinnamorato“ Michelle, Fonte foto: Instagram (@ therealhunzigram; @)Famoso e molto amato dal pubblico italiano e non solo,ha spiazzato tutti i suoi fan con unadavvero incredibilebella Michelle: “Miinnamorato“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, i due saranno protagonisti della nuovissima ed attesissima edizione di ‘All Together Now‘, ma ...

GammaStereoRoma : Francesco Renga - Era una vita che ti stavo aspettando - radiolisola : #NowPlaying: Francesco Renga - Insieme Grandi Amori - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Francesco Renga - Ferro e cartone -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - Aspetto che torni - RadioRF101 : #NowPlaying Nuova Luce - FRANCESCO RENGA @Radiorf101 #RF101 -